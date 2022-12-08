Gölbaşı’nda ’Genç hafızlar’ yarışması düzenlendi

Adıyaman genelinde bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri arası ‘Genç hafızlar’ konulu yarışma düzenlendi.

Adıyaman’ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen ve Adıyaman genelinde bulunan anadolu imam hatip liseleri arasında yapılan ‘Genç hafızlar’ yarışmasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışmada Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Yıldırım birinci oldu.

Yarışmaya Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ebu Sadik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri katıldı.

Yarışmayı birincilik ile tamamlayan Muhammet Mustafa Yıldırım’a, Kaymakam İhsan Ayrancı tarafından ödülü takdim edildi.