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Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde girişimci kadınlar kooperatifi tarafından yöresel ürün mağazasının açılışı yapıldı.

ADIYAMAN 23.10.2021, 11:34
Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde girişimci kadınlar kooperatifi tarafından yöresel ürün mağazasının açılışı yapıldı.

Gölbaşılı Kadınlar Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan, yöresel ürünlerin yer aldığı mağazanın açılış Malatya karayolu üzerinde açıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı tören ile açıldı.

Yöresel ve doğal gıda ürünlerin yer aldığı mağazanın açılışının ardından mağaza gezilerek ürünler ile ilgili bilgi alındı.

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