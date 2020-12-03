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Gölbaşı ilçesinin belirli bölgelerine işaret dili tabelası yerleştirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine işaret dili tabelası yerleştirdi.

ADIYAMAN 03.12.2020, 17:59
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Gölbaşı ilçesinin belirli bölgelerine işaret dili tabelası yerleştirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerine işaret dili tabelası yerleştirdi.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ilçenin farklı yerlerine engelliler için işaret dili tabelası yerleştirdiklerini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ilçemizin muhtelif yerlerine işitme engelli kardeşlerimiz için Türk İşaret Dili Alfabesini yerleştirdik. Amacımız engelliler için farkındalık oluşturmak onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak. Engelsiz bir Gölbaşı için belediye olarak çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" diye konuştu.
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