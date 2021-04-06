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Gölbaşı ilçesinde tefecilik operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADIYAMAN 06.04.2021, 13:33
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Gölbaşı ilçesinde tefecilik operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri ve Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ilçede yapılan operasyonda 9 adreste E.A, A. K, U. İ, O. A, Y. G, ve P. Ç isimli şahıslar göz altına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman bulundu.

Şüpheli şahıslar sorgulanmak üzere Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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