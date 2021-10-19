banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

ADIYAMAN 19.10.2021, 16:08
Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükumet binası önünde düzenlenen törene Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Meydan Köyü Muhtarı Ali Yeter tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sonrası Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2