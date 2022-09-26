Gerger Kaymakamı Saygılı, köy gezilerini sürdürüyor

Gerger ilçesine yeni atanan Kaymakam Ömer Saygılı, köyleri ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ediyor.

Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı’nın köy gezileri Gölyurt, Güzelsu, Gürgenli köyleriyle devam etti. Köy ziyaretlerinde başta okulların fiziki yapıları, öğrencilerin eğitim durumları, öğretmenlerin sorunları ve istekleri, köylerin alt yapı sorunları gibi konularda yetkililerden bilgi alıyor.

Kaymakam Ömer Saygılı, sorunların çözümü konusunda gerekli girişimlerin yapılacağı ve hep birlikte sorunların üstesinde gelinebileceğini belirtti.

Daha sonra Oymaklı, Gürgenli, Korulu, Kaşyazı, Budaklı, Üçkaya köylerini de ziyaret eden Saygılı, özelikle köylerde kısa süre içeresinde yapımına başlanacak olan deprem konutlarının yer sıkıntıları ile ilgili de köy muhtarları ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ile mahallinde gerekli incelemelerde bulundu. Sorunların çözülmesi ve konutların yapımına bir an evvel başlanması için her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.