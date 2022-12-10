"Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması Besni’de yapıldı

"Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması Adıyaman’ın Besni ilçesinde gerçekleştirildi.

Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından planlanan mesleki yarışmalar çerçevesinde il geneli liseler arası "Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışması Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.

Yarışmaya Adıyaman merkez ve ilçelerinden 12 okulu temsilen öğrenciler katıldı. Erdemoğlu Mahallesi Hz. Hüseyin Camii’nde gerçekleşen etkinlikte İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen seçici kurul görev aldı.

Yarışmada Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi(Proje Okulu) öğrencisi Mustafa Dursun birinci olurken, Besni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış İnci ikinci, Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Ekici ise üçüncü oldu.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürü Neşet Taner de katıldı.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "Geçen hafta ortaokullar arası yarışmamızı yine Besni’mizde yapmıştık. Bugün de liseler arası yarışmayı sağlıklı bir şekilde yaparak öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Öğrencilerimizin heyecanı gerçekten görülmeye değerdi. Katılım sağlayan ve kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yarışma sürecinde organizasyon ve koordinasyonu sağlayan okul yöneticilerine, öğrencileri yarışmalara hazırlayan öğretmenler ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.