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Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Freni boşalan minibüs şarampole yuvarladı
Adıyaman’da, rampadan indiği esnada freni boşalan minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
ADIYAMAN 20.10.2022, 14:21 20.10.2022, 14:28
Edinilen bilgilere göre, Yusuf Güngör idaresindeki 06 OYH 96 plakalı minibüs, Seyir Tepesi yolu üzerinde rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan ve frenleri tutmayan minibüs, şarampole yuvarlanarak yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.