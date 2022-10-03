Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Eskrim Turnuvası yapıldı.

Adıyaman’da iki gün süren müsabakalar sonrasında U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuva Şampiyonlarının belli oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş madalya töreninde yaptığı konuşmada, “İlimizde Türkiye’nin birçok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Hepsi birbirinden başarılı kılıç ustası sporcuların centilmence ve büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalarını keyifle izledik. Hünerlerini ustalıkla sergiledikleri karşılaşmalar sonrasında derece elde eden sporcularımız madalyalarını almaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımız tebrik ediyor, şampiyonlarımızı kutluyorum” dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Yeni Mahalle Spor Salonu Tesis Amiri Ömer Faruk Dursun takdim ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.