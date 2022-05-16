Engelliler sahabi Safvan bin Muattal Türbesini gezdi

Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engelliler sahabi Hz. Safvan bin Muattal Türbesini ziyaret etti.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından bir grup engellilere sahabi Hz Safvan bin Muattal türbesi ve Samsat ilçesinin güzel mekanları gezdirildi.

Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Çelik rehberliğinde 45 kişilik engelli grubu ile yapılan gezide ilk olarak türbe ziyaret edilerek Samsat ilçe Müftüsü Yusuf Türk tarafından sahabi Hz Safvan bin Muattal hakkında sunum yapıldı.

Samsat Belediye Başkanlığı tarafından verilen yemek ikramı ve Atatürk Barajı iskele üzerinde çay ikramı ile engellilere güzel anlar yaşatıldı.