Eğitimci Yazar Nevzat Güzel’in ‘Yoldakiler’ kitabı çıktı

Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, 15 Temmuz gecesinde yaşanılan hain girişimi ve bu ülkenin evlatlarını vatansız bırakmak isteyenlerin o büyük tuzağını, çıkardığı ‘Yoldakiler’ kitabında romanlaştırdı.

Yoldakiler kitabının, ihanete, darbeye, aldatmaya ve aldatılmaya karşı onurlu bir direnişin romanı olduğunu vurgulayan Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, kitabında vatan ve millet sevgisiyle beraber insani değerleri ön plana çıkarttığını söyledi.

Eğitimci Yazar Nevzat Güzel, “15 Temmuz da ülkemizde cereyan eden hadiseleri Adıyaman’dan resmetmeye çalıştık. Adıyaman’ın tarihi, doğal güzelliklerinin tasvirleri ile insanımızın samimiyetini iliklerinize kadar yaşayacaksınız.

Bireysel bir yaklaşımdan, toplumsal dönüşüme yolculuğun serüveni eminim bir kısmımızı geçmişimize götürürken, genç nesillere bir ışık olması temennisini taşımaktayız.

Romanda hayali karakterim olan 15 Temmuz Şehidi Horikli Ali Can’ın şehadetinden sonra hayallerini yaşatmaya çalıştık. Hepinize iyi okumalar diliyorum” diye konuştu.