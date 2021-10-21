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Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneği Başkanı Gani Babar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti.

ADIYAMAN 21.10.2021, 12:46
Dünya Gazeteciler Günü’nde İHA’ya ziyaret

Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneği Başkanı Gani Babar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret etti.

Başkan Gani Babar, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle başka İhlas Haber Ajansı çalışanları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutladı. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile sohbet eden Başkan babar, İhlas Haber Ajansı’nın dünyada ve Türkiye’de önemli bir medya kuruluşu olduğunu kaydetti.

Babar, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gece gündüz çalışan tüm gazetecilerin bu özel gününü kutluyorum. Gazetecilerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiği, haber alma özgürlüklerinin olduğu nice günler diliyorum. Sizin nezdinizde tüm basın çalışanlarının günlerini kutluyorum” dedi.

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