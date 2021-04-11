Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde 02 ABK 50 plakalı traktörüyle bahçeden evine dönen Seydi M., traktörün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan traktör daha sonra devrildi. Burada traktörün altında kalarak yaralanan Seydi M., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.