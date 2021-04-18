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Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 18.04.2021, 16:52
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Devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Eyüphan A., idaresindeki motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Eyüphan A., ile motosiklette bulunan Şenol D., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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