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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5.olağan kongresinde, Zeki Selçuk Başkanlığa seçildi.

ADIYAMAN 25.07.2021, 14:13
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi
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Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5.olağan kongresinde, Zeki Selçuk Başkanlığa seçildi.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan seçimde Zeki Selçuk ve Özkan Kılınç yarıştı. Bin 13 kişinin oy kullandığı seçimde 15 oy geçersiz sayıldı. Seçimde Özkan Kılınç 473 oy alırken Zeki Selçuk ise 525 oy aldı. 525 Oy alan Zeki Selçuk, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçildi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine seçilen Zeki Selçuk, herkese teşekkür ederek, devraldığı bayrağı daha yüksek çıtalara çıkartmanın gayreti içerisinde olacağını vurguladı.
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