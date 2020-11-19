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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Afşeören’den Kılınç’a ziyaret

Adıyaman merkez Mara ve Musalla Mahallelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere Adıyaman’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Zeynep Afşeören, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ADIYAMAN 19.11.2020, 17:22
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Afşeören’den Kılınç’a ziyaret
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Adıyaman merkez Mara ve Musalla Mahallelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere Adıyaman’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Zeynep Afşeören, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Afşeören, kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Başkan Kılınç ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir il birlikte kendisini ziyaret eden Daire Başkanı Afşeören’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Daire Başkanıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen süreç ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Makam ziyaretinin ardından Başkan Kılınç, Daire Başkanı Afşeören ve beraberindeki heyet ile birlikte hak sahipleriyle görüşmelerin yürütüldüğü uzlaşma ofisini ziyaret ederek, sorumlulardan bilgi aldı.
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