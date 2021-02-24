Çatı sökerken düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da bir işletmenin çatısını söktüğü esnada dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi 215 Sokak içerisinde bulunan tek katlı bir işletmenin çatısını sökmeye çalışan Adnan E., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adnan E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Adnan E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.