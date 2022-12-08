Çalıntı motosiklet polisin şüphesiyle bulundu

Adıyaman’da 3 ay önce çalınan bir motosiklet, polis ekiplerinin şüphesi üzerine bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Asayiş Resmi ekipler, kaldırımda park halinde bulunan plakasız motosikletin durumundan şüphelenerek motosikleti incelemeye aldı. Şase numarası silinen ve plakası bulunmayan motosiklet, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ay önce Barbaros Hayrettin Mahallesi’nden çalındığı tespit edildi. Motosiklet, çekiciye yüklenerek polis merkezine götürülürken polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs yada şahısların da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.