Besni’de uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanıcıları ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son 3 günde yaptıkları çalışmalar neticesinde 14 şahsı yakaladı. Üzerlerinden bir miktar uyuşturucu maddesi çıkan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken ele geçirilen uyuşturucu maddeleri ise muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.