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Besni’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN 22.06.2022, 14:57
Besni’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup amirliği görevlilerinin yapmış olduğu operasyonda, Yeni Besni Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçesinde 21 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili aynı aileden M.Ş., K.Ş., B.A. ve C.T. isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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