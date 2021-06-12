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Besni’de okul baştan aşağı yenilendi

Adıyaman’ın Besni İlçesinde ki Safyün Hatice Gölbaşı İlk ve Ortaokulu baştan aşağı yenilendi.

ADIYAMAN 12.06.2021, 13:03
Besni’de okul baştan aşağı yenilendi

Adıyaman’ın Besni İlçesinde ki Safyün Hatice Gölbaşı İlk ve Ortaokulu baştan aşağı yenilendi.

Besnili hayırsever işadamı merhum Hayrullah Gölbaşı tarafından rahmetli eşi adına Besni Pınarbaşı mahallesinde 2012 yılında yaptırılan Safyün Hatice Gölbaşı ilk ve ortaokulu yenilendi.

Merhum Hayrullah Gölbaşı’nın oğlu Suat Gölbaşı’nın destekleri ile yenilendi. Okulun içi ve dışı boyanarak öğretmenler odasının parkesi, laboratuvar ile balkonun fayansı yenilendi, sınıflara kitaplık yapıldı. Yenilenme sonrası okulu ziyaret eden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikret Ürey yapılan çalışmaları inceleyerek, emeği ve desteği geçenlere teşekkür etti.
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