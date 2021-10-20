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Besni polisinden uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlar neticesinde 18 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN 20.10.2021, 17:49
Besni polisinden uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlar neticesinde 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni cumhuriyet savcılığının uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde operasyonlar düzenlendi. Son 10 günde yapılan operasyonlar kapsamında birçok adrese baskın yapıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 18 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelede çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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