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Besni Devlet Hastanesinin statüsü değişti
AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN, BESNİ DEVLET HASTANESİNİN C GRUBUNDAN B GRUBUNA YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.
ADIYAMAN 25.09.2020, 11:31
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Devlet Hastanesinin C grubundan B grubuna yükseldiğini açıkladı.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Besnili vatandaşlara müjde verdi. Sağlık alanında AK Parti ile birlikte devrim yapıldığını ve yeniliklerin sürdüğünü dile getiren Aydın, “Besni Devlet Hastanesi, bir üst rol grubuna çıkarak, C’den B rol grubuna yükselmiştir. Böylelikle farklı branşlarda bir çok yeni uzman doktor Besni’ye atanacak. Ameliyat, acil, laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dahil halkımız çok daha üst seviyede bir sağlık hizmeti alacaktır. Besni’mize hayırlı olsun” dedi.
Besnili vatandaşlar da yeni alınan bu karardan dolayı teşekkürlerini iletti.
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