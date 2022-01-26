banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi
Hamsi geri geldi, balıkçılar neşelendi
Kuzey Kore'de kıtlık!
Kuzey Kore'de kıtlık!
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı
Fenerbahçe’de 4 futbolcu korona virüse yakalandı
Trendyol'dan Açıklama!
Trendyol'dan Açıklama!

Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibariyle başlayan kar yağışı için tüm ekiplerini seferber eden Adıyaman’ın Besni Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

ADIYAMAN 26.01.2022, 15:42
Besni Belediyesi karla mücadeleye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibariyle başlayan kar yağışı için tüm ekiplerini seferber eden Adıyaman’ın Besni Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı dolayısıyla çalışmalarına tüm ekip ve birimlerini dahil eden Besni Belediyesi göstermiş oldukları mücadele ile vatandaşların takdirini topladı.

Kar yağışı ile mücadele çalışmaları dolayısıyla açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Kar yağışının başladığı gün itibari ile ekiplerimiz 7/24 çalışma esasına göre mesai gözetmeksizin gece, gündüz demeden çalışmaya başladılar. Tüm birimlerimiz, müdürlerimiz ve personelimiz belediyemizin araçlarında görevlendirilerek bizzat çalışmaları yönetiyorlar. Şahsım ve ekibim olmak üzere vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve rahatı için sürekli sahadayız ve kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 8 Günlük karla mücadele çalışmalarımızda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Oluşturduğumuz kriz masası ile gelen ihbarları değerlendiriyor. Yolda mahsur kalmış vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Belediyemiz araçlarından bazılarını hastaneye gitmek isteyen hemşerilerimizin hizmetine sunduk, gelen ihbarlar doğrultusunda hastaneye gitmek isteyen vatandaşlarımızı evlerinden alıp, hastaneye ve tekrardan evlerine bırakıyoruz. Kar yağışının başladığı gün evlerinde yatan diyaliz hastalarımızın servis araçları için özel kepçe ayarlayarak, bulundukları caddelerin öncelikli olarak açılması için çalıştık. Vatandaşlarımızın sağlığı için 112 acil ekiplerinin vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için, kepçelerimiz yine öncelikli olarak ambulans ekiplerinin yollarını açmakla görevlendirildiler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile kar yağışında önceliğimiz hemşerilerimizin can güvenliği oluyor. Bütün imkanlarımızı onların can sağlığı ve güvenliği için seferber etmiş durumdayız.

Şuanda son 25 yıldır görülmemiş bir kar yağışı ile mücadele içerisindeyiz. Lakin, kar senesi var senesidir. Allah’ın rahmeti ve bereketi İnşallah her zaman üzerimizde olur. Bizler çalışmalarımıza aralıksız devam ederiz, yeter ki ülkemizde kuraklık olmasın ve insanımız bereketli yıllar görsün. Şuan devam eden çalışmalarımızda ana yollarımızı kar yağışının ilk gününden itibaren açık tuttuk ve tutmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ekiplerimiz ana yollarımızda ve ara caddelerimizde planlı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kar küreme, tuzlama ve kar taşıma çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın güvenliği için çatılarda oluşan buz sarkıtlarının temizlenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz sahada karla mücadele çalışmalarımız dolayısıyla bizlere memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bizlerinde amaç ve gayesi önce Allah’ın sonrada kıymetli hemşerilerimizin takdirine nail olmaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11