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Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

ADIYAMAN GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI İSKENDER YILDIRIM, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

ADIYAMAN GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI İSKENDER YILDIRIM, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:59
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Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım mesajında, “Manevi iklimiyle bizleri kuşatan, bütün insanlığı iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemizde ve bütün dünyada huzur içerisinde geçmesini, Ramazan ayının bizlere hatırlattığı değerlerle dolu olmasını diliyorum. Bayramlarda yaşanan hoşgörü, saygı, sevgi ve dostluk hisleri her türlü kötülük ve fenalığın önündeki en büyük ilaçtır. Geçmiş öfkeler, kin ve nefret duyguları bayramlarda silinir, insanlar kendi insan kardeşlerine farklı bir gözle, başka bir anlayış ile bakar. Bu da toplumsal bağları güçlendirir, milletimizi ve insanlığı birbirine yaklaştırır. Küresel salgın nedeniyle ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Bu bayram sarılıp kucaklaşamasak da önümüzdeki bayramı en güzel şekilde ülke olarak kutlayacağız. Gölbaşılı hemşerilerimden ricam bayram süresi boyunca mutlaka evlerinde kalsınlar. Bayram ziyaretleri yapmasınlar, salgının bir an önce atlatılabilmesi için bu çok önemlidir. Bu süreçte duasıyla bizlere güç veren herkese teşekkür ediyorum, bütün halkımızın ve İslam dünyasının Ramazan bayramını kutluyor, bu bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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