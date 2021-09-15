Başkan Kılınç’tan üniversite öğrencilerine hediye

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi içerisinde kurulan stantları tek tek gezerek burada bulunan öğrencilere hediyeler verdi.

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen ve onlarla uzun uzun sohbetler ederek başarılar dileyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, Adıyaman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut eşlik etti.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında üniversite öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla kurulan Adıyaman Belediyesi, Kızılay, AK Parti Gençlik Üniversite Birimi ve gençlik merkezi stantlarını tek tek gezen Başkan Kılınç, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere ve eğitime sonuna kadar önem verdiklerini dile getiren Başkan Kılınç, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde ikamet eden öğrencilere bin TL kayıt desteğinde bulunacaklarını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Süleyman Kılınç ve Rektör Mehmet Turgut daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Süleyman Kılınç ve Rektör Turgut, üniversite yemekhanesine geçerek burada öğrencilerle beraber yemek yedi.