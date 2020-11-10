Başkan Kılınç’tan Adıyaman 1954 Spora destek oldu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman 1954 Spor taraftarlarının başlattığı seyircisiz maçta hedef 15.000 bilet kampanyasına destek verdi.

Adıyaman 1954 Spor’a ekonomik destekte bulunmak amacıyla seyircisiz maçta hedef 15.000 bilet kampanyasını başlatan Adıyaman 1954 Spor taraftarının çağrısına kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Kılınç, kendi şahsı adına 100 adet hatıra bileti aldı.

Hatıra biletlerini Şehr-i Yaman Taraftarlar Derneği Başkanı ve tribün lideri Abdurrahman Aslan’dan teslim alan Başkan Kılınç, gerek şahsı, gerekse belediye olarak her zaman Adıyaman 1954 Spor’un yanında olduklarını dile getirdi.