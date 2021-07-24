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Başkan Kılınç, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

ADIYAMAN 24.07.2021, 17:05
Başkan Kılınç, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını kutladı
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Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde odaları tek tek dolaşarak hastaların ve hasta yakınlarının bayramını kutlayan Başkan Kılınç, bayram süresince de 7/24 görev başında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkan Kılınç, “Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret edip, hem acil şifalar diledik, hem de bayramlarını tebrik ettik. Ayrıca ziyaretimizde bayram, tatil, hafta sonu demeden fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diledik” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
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