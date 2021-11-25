Başkan Kılınç, Örenli Mahallesini inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Örenli Mahallesini ziyaret ederek, mahallenin sorunları konusunda incelemelerde bulundu.

Mahallenin sorunlarının konuşulduğu, görüş ve önerilerin dinlendiği, sorunların çözümü için yerinde incelemelerin yapıldığı ziyarette Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, mahalle ayrımı gözetmeksizin her bir vatandaşın huzur ile rahatı için çalıştıklarını dile getirdi.

Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ve mahalle sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.