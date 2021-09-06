Başkan Kılınç, hemşerileriyle tarihi yerleri gezdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayata geçirilen Şehrimi Tanıyorum Pprojesi kapsamında kendi şehrinin tarihi yerlerini ve önemli değerlerini vatandaşlarla birlikte gezdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehrimi Tanıyorum projesi ile Adıyamanlı vatandaşlar şimdiye kadar kendi şehrinde görme şansı elde edemediği tarihi ve önemli yerleri görme fırsatı buluyor.

33 Mahallede 2 bini aşkın Adıyamanlının ücretsiz yararlandığı projenin son gezisinde hemşerilerine eşlik eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’ın var olan güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ancak bunun için öncelikle şimdiye kadar bu değerleri görme şansı elde edememiş olan Adıyamanlılara bu güzellikleri tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Kendi memleketlerindeki zenginliği ilk kez gören hemşerilerinin bu heyecanına ortak olan Başkan Kılınç, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile mahalle muhtarlıklarımız tarafından ortaklaşa organize edilen projemiz kapsamında her hafta 60’ın üzerinde vatandaşımızı ilimizin tarihi ve önemli noktalarına götürerek, bu güzellikleri görmelerini sağladık. Tüm ihtiyaçların belediyemiz tarafından karşılandığı bu projemizden şu ana kadar 33 mahallemizden toplam 2 bini aşkın hemşerimiz yararlandı. Hititlerden gelen kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan ilimizdeki eşsiz kültürü öncelikle kendi hemşerilerimizin ziyaret edip görmeleri gerektiğini düşündük. Bu kapsamda Perre Antik Kentinden başlayan gezimiz kapsamında hemşerilerimizi Safvan Bin Muattal Türbesi, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kenti ve güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağını gezdirdik. Buraları önce Adıyamanlılar olarak bizim tanımamız lazım ki başkasına da tanıtabilelim” diye konuştu.