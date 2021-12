Başkan Kılınç, engelliler ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sabah kahvaltısında engellilerle bir araya geldi.

Dünya Engeliler Günü dolayısıyla sabah kahvaltısında Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesislerde engellilerle bir araya gelen Başkan Süleyman Kılınç, engellilere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Engellilerle yakından ilgilenen Başkan Süleyman Kılınç, belediye olarak engellilere yönelik bir otel yapmayı düşündüklerini ve engeliler için her zaman yeni projeler ürettiklerini dile getirdi.

Başkan Süleyman Kılınç, “Bizler engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için her türlü yardımcı olmamız gerekiyor ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak zorundayız. Dolayısıyla her bireyinde engelli olabileceğini düşünerek o gözle bakmamız lazım, empati yapmamız lazım. Engelliye yapılan her yardım ibadettir. Önemli olan bedensel engelli olmak değildir, yüreklerin güzelliğidir. Bizler yerel yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmamız lazım. Bizim engelli merkezimiz var ve yaklaşık 16 tane okula hitap ediyor ve 200’e yakın engelli kardeşlerimizi oraya alıyoruz. Hem sanatsal hem de beceri anlamında bu çocuklarımıza eğitimler veriliyor. Bu yetmez ve son zamanlarda engellilerimize yönelik bir otel düşünüyoruz. Yani 10-20 yataklı bir otel. Uzun vadeli değil de ailelerimiz birkaç günlüğüne yada birkaç saatliğine de olsa buraya bırakabilecek. Engellilerimizin hizmetleri burada otelde yapılacak ve ailelerimizde bu sırada varsa özel işlerini halledecek. Bizim bu şekilde bir düşüncemiz var ve görüşmelerimizde devam ediyor” diye konularak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.