Başkan Kılınç, Emek ve Dayanışma Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm işçilerin gününü kutladı.

Mesajına tüm işçilerin gününü kutlayan Başkan Kılınç, “Gelişmiş ülkelerin kalkınmasındaki en büyük güç gayretle çalışan işçi kesimidir. Bu bilinçle, AK Parti hükumetimiz tarafından 2002 yılından bu yana ülkemizin daha kalkınmış ve üretken hale gelmesi için gece gündüz demeden ter döken işçilerimize yönelik birçok ayrıcalıklar tanınmıştır. Adıyaman Belediyesi olarak biz de tüm çalışan işçi kardeşlerimizin haklarında ciddi iyileştirmeler yaparak, yaşam standartlarını yükseltmeye gayret ettik. Bundan sonra da tüm işçi kardeşlerimizin haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.