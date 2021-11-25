Başkan Kılınç, büyüklerin hayır duası aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan büyükleri evlerinde ziyaret ederek, hayır duası aldı.

Yaptığı ev ziyaretlerinde sıcak bir ilgiyle karşılanan Başkan Kılınç, kendisinden büyük vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların sorunlarını, sıkıntılarını dinleyerek her hangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu.

Yaptığı ev ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, “Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan değerli büyüklerimizi evlerinde ziyaret edip sıkıntı ve taleplerini dinledik. Başımızın tacı, bereketin ve rahmetin vesilesi değerli büyüklerimize Allah’tan sağlık ve huzur dolu ömür diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan sürpriz ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, ince davranışından dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.