banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

Başkan Göksu, AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldi

BİR DİZİ ZİYARET VE TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ADIYAMAN’A GELEN İSTANBUL ESENLER BELEDİYE BAŞKANI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ AK PARTİ GURUP BAŞKANVEKİLİ TEVFİK GÖKSU, AK PARTİ İL TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELDİ.

ADIYAMAN 07.08.2020, 08:54
10
Başkan Göksu, AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde gerçekleşen programa, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda teşkilat çalışmalarının yanı sıra Adıyaman’a yapılan hizmetler ve gündemdeki projeler ele alındı. Adıyaman’ın, AK Parti için önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu özellikle her seçim döneminde oylarını arttırarak bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm milletvekillerine ve teşkilat başkanlarına teşekkür ederek “ İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Adıyaman ziyaretlerimiz kapsamında ilk olarak kardeş belediyelerimiz olan Samsat ve Gerger belediyelerimizi ziyaret ettik. Bugün de burada milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla ve teşkilat mensuplarımızla buluştuk. Bu ziyaretlerimiz dostluk ziyaretleri havasında, güzel bir muhabbet ortamı içerisinde geçiyor. Tekrardan bu güzel ortamda bizleri buluşturan İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve tüm teşkilat başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi

İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Göksu’nun 3 dönemdir Esenler Belediye Başkanlığı görevini büyük bir başarıyla yürüttüğünü belirterek “Belediye başkanlığının yanı sıra dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir yerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partimizin grup başkanvekilliğini de yapması, hem partimizin idealleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar hem de Adıyaman olarak ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Tabii ki bu kadar yoğun gündem içerisinde başkanımızın kardeş belediyeler kapsamında Adıyaman’ımızı ve ilçelerimizi ziyaret etmesi, ortak paydamız olan Adıyaman’ın birlik ve beraberliği açısından son derece önemlidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecektir. Bu güzel ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Açıklamalardan sonra, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e hediye takdiminde bulundu.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25