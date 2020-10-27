Başkan Dağtekin’den Mevlit Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bu özel günlerde Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Başkan Dağtekin, “Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Peygamber Efendimizin doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur’an’a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır” dedi.

Son günlerde Batı’da yükselen İslam karşıtlığına da değinen Başkan Dağtekin, “Bazı batı ülkeleri uzun zamandır İslamafobi üzerinden Müslümanlara yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu faşizan zihniyet, saldırılarını bir adım daha öteye taşıyarak; yüce kitabımıza, peygamberimize ve tüm kutsallarımıza yönelik topyekun saldırılarda bulunmasına karşın Türkiye bugün tek başına Batının bu kerih zihniyetiyle mücadele ediyor. Son olarak Peygamber Efendimize yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine yansıtılarak İslam’a dizayn vermek gibi saygısızlığa soyunan Fransa’ya, Türkiye olarak cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu hadsizliğe, bu edepsizliğe yüksek perdeden itiraz ettik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, ciddi bir inanç buhranı içinde olan Batı toplumları, İslam’ı ve Müslümanları hedef alarak buradan çıkış yolu aramak gibi yanlışa düşmüşlerdir. Elbette bu yüce dinin sahibi Allah’tır, ama izzetlerini korumak tüm Müslümanların görevidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tavrına ve duruşuna baktığımız zaman bu izzeti görüyoruz” ifadelerini kullandı.