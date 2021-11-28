Başkan Dağtekin, Adıyaman’ın sorunlarını gündeme getirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman açısında son derece verimli geçen genişletilmiş il başkanları toplantısının belki de dünyada eşi görülmemiş bir istişare mekanizması olduğunu söyledi.

Bu istişareler sonucu Adıyaman’ın başlıca sorunlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat aktarma fırsatını bulduklarını belirten Başkan Dağtekin, “İlk olarak Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir projelerinden biri olan Koçali Barajı ile Çetintepe,Gömükan ve Büyükçay barajlarının yapımının hızlandırılmasına yönelik taleplerimizi ilettik. Daha sonra Adıyaman il müftülüğümüz kadrosunda yaşanan eksiklerin yanı sıra ülkemizin en uyuşturucu ile mücadelesine yönelik cumhurbaşkanımıza bir öneride bulunduk. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelede daha etkin bir yol izleneceğini ifade ederek bu projemizi kendilerine sunduk.

Gündeme getirdiğimiz talepleri tek tek not alan cumhurbaşkanımız toplantı esansında ilgili bakanlıklarla irtibata geçerek sorunların çözümü noktasında talimatlar vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Toplantı sonrası ise milletvekillerimiz ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi ziyaret ederek gündeme getirdiğimiz barajlarımızın son durumu ile ilgili verimli toplantı gerçekleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde Koçali Barajı inşaatı ile ilgili bir inceleme heyeti Adıyaman’a gelecek ve bu projenin daha hızlı ilerlemesine vesile olunacaktır. Bir diğer konu olan uyuşturucu ile mücadele projemizi sunmamız cumhurbaşkanımız tarafından da takdirle karşılandı. Bu projenin hayata geçirilmesi için ilgili kurulmalara talimat vermesi sonrası Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizimle irtibata geçen bürokratlarımıza hem müftülüğümüzün sorunlarını hem de uyuşturucu ile mücadele projemizin detaylarını anlattık. Bilhassa anaokulundan başlayarak değerler eğitimi kapsamında çocuklarımıza eğitimler verilerek en başından uyuşturucu ile etkin bir mücadelenin yapılacağını ifade ettik. İnşallah Adıyaman’ımızın sosyo-ekonomisine hayati anlamda katkı sunacak bu taleplerimiz en kısa süre içerinde hayata geçirilecektir” diye konuştu.