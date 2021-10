Başkan Akbilek’ten 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek bir mesaj yayımladı.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisinin basın olduğuna dikkat çeken Başkan Akbilek, “İlimizin kamu ile vatandaşlar arasında en önemli haber alma organı olan basın ve gazeteciler haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bizler bu sorumluluk bilinci ile Adıyaman için çalışmalarımızı sürdürüyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensubu tüm arkadaşlarımız mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirip, bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak etmektedir.

Adıyaman’da il genelinde, kamu yararı gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.