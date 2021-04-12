ATSO Başkanı Uslu’dan Ramazan Ayı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı olduğunu kaydetti.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan Ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif’in, rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Başkan Uslu, “Ramazan yardımlaşmanın, yoksula ve muhtaca uzanan ellerin arttığı, müstesna bir aydır. Ramazan, birlik ve beraberlik duygularının yüceldiği çok önemli bir zaman dilimidir. Malum tüm dünyayı etkisi altına almış bir salgın ile mücadele etmekteyiz. Bu mübarek günlerde ülkemizde ve tüm dünyada Korona virüs salgının son bulmasını ümit ediyorum. Ayrıca Ramazan’ın getirdiği manevi atmosferle dünyada yaşanan savaşların ve zulümlerin son bulmasını diliyoruz” dedi.

Başkan Uslu mesajında ayrıca, “Ülkemizin refah içinde olması ve hedeflerine ulaşması ancak bir ve beraber olmaktan geçmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir engel bulunmamaktadır. Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde bir millet olmamız için bizlere ayrı bir fırsat sunmaktadır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur ve barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir. Bu vesileyle Adıyamanlıların mübarek ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın memleketimiz başta olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.