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Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN 30.06.2021, 13:15
Anız yangını korkuttu

Adıyaman’da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt mahallesi eski diş hastanesi yakınlarında bulunan bir tarlada sigara izmaritinden kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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