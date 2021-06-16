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Anadolu’nun Ata tohumları toprakla buluşacak

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu’nun Ata tohumlarını toprakla buluşturmaları için kadınlara dağıtıldı.

ADIYAMAN 16.06.2021, 14:48
Anadolu’nun Ata tohumları toprakla buluşacak

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu’nun Ata tohumlarını toprakla buluşturmaları için kadınlara dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütülen Ata Tohumu Projesi kapsamında tohumlar Gölbaşı ilçesinde kadınlara dağıtıldı.

Ülkemizin birçok bölgesinden toplanan yerel tohumlar Gölbaşı ilçesinde üreticiler ile buluşuyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelleri aracılığı ile İlçe Müdürlüğüne teslim edilen Ata tohumları kadın üreticilere teslim edildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, lahana, domates, biber ve patlıcan tohumlarını kadınlara verdiklerini belirterek, amaçlarının bu Ata tohumlarını çoğaltmak olduğunu dile getirdi.
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