Altunbaş’tan aşı açıklaması

Tabipler Odası Adıyaman Şube Başkanı Erdoğan Altunbaş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilen Korona virüs (CoronaVac) aşısında kimsenin tereddüt etmeden aşı yapmasını istedi.

Aşının önemine dikkat çeken Başkan Altunbaş, aşının can olduğunu ve hayat kurtardığını vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında yeni bir döneme girildiğini belirten Başkan Erdoğan Altunbaş, “14 Şubat tarihinde başlayan aşılama çalışmasının tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızdan ricam aşı konusunda tereddüt etmesinler. Evet salgın yönetim sürecinin tam doğru yönlendirilmediğini ve bir organizasyon eksikliği olduğunu düşünebilirler ancak bu aşıyı reddetmeyi gerektirmez. Ayrıca aşı konusunda tereddütleri olanlara TTB’nin web sayfasındaki bilgilendirmeyi okumayı tavsiye ederken tüm vatandaşları aşı yaptırmaya davet ediyorum” diye konuştu.