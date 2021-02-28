Alitaşı Mahallesi yeşilleniyor

Adıyaman Belediyesi, daha önce Cumhuriyet ve Sümerevler mahallelerinde başlattığı ‘Mahalle bahçeleri’ projesini şimdide Alitaşı Mahallesinde hayata geçirdi.

‘Yeşil bir Adıyaman’ projesi ile şehri yemyeşil bir renge bürümeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında başlattığı mahalle bahçeleri sayısını da her geçen gün arttırıyor.

Alitaşı Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, sorumlulardan bilgi aldı. Ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması ile mahalleye güzel bir bahçe kazandırılacağını söyleyen yetkililer, projeyi diğer mahallelerde de sürdüreceklerini müjdeledi. Mahalle sakinleri ise ağaçlandırma çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.