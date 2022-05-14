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Alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü.
ADIYAMAN 14.05.2022, 15:42
Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında ortalık savaş alanına döndü.
Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir araç ile bir iş yerinin camlarında maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.