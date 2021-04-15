banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Aklayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’yi makamında ağırladı.

ADIYAMAN 15.04.2021, 17:14
1
AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Aklayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe’yi makamında ağırladı.

Adıyaman ile ilgili projelerin görüşüldüğü ziyarette, el birliğiyle Adıyaman’a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Ziyaret sonunda kısa bir bilgi değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman’a hizmet etmekten büyük keyif duyduklarını dile getirerek, yaptıkları nazik ziyaretten dolayı AK Parti il yöneticilerine teşekkür etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu