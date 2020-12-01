banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

Ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı

Adıyaman’da, tekme ve yumruklarla kardeşlerine saldıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADIYAMAN 01.12.2020, 09:09
3
Ailesine saldıran şahıs gözaltına alındı
banner422

Adıyaman’da, tekme ve yumruklarla kardeşlerine saldıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesinde H.E., isimli bir şahıs beraber yaşadığı ailesiyle tartışmaya başladı. Aile meselelerinden dolayı ailesiyle tartışan şahıs, kardeşlerine yumruk ve tekmeyle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi. Polis ekiplerine de mukavemette bulunan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu