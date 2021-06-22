Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü

Adıyaman’da, ağırlığa dayanamayan bir ağacın dalı koparak park halindeki aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi İzollu Baba Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacındaki dal, kendi ağırlığına dayanamayarak koptu. Ağaçtan kopan dal, park halinde bulunan H.K’ya ait 02 ABM 855 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracının üzerine ağaç dalının düştüğünü gören H.K., durumu Adıyaman Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaç dalını parçalayarak araç üzerinden kaldırdı.

H.K., dal düşmesinden dolayı aracında her hangi bir hasarın yaşanmadığını ve kimseye bir şey olmadığını belirtti.