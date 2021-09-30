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Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi

Adıyaman Karacaoğlan Ortaokulu tarafından, yabancı uyruklu öğrenciler ile Adıyamanlı öğrenciler, düzenlenen yüzme ve piknik etkinliğinde bir araya geldi.

ADIYAMAN 30.09.2021, 14:11
Adıyamanlı ve yabancı öğrenciler piknikte bir araya geldi

Adıyaman Karacaoğlan Ortaokulu tarafından, yabancı uyruklu öğrenciler ile Adıyamanlı öğrenciler, düzenlenen yüzme ve piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Sporla hayata tutunmak projesi kapsamında Adıyamanlı öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler ve öğrenci velileri, yüzme ve ilin kültürel bölgelerine yapılan gezi ile piknik etkinliğinde doyasıya eğlendi. Yapılan etkinlikler hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ayhan Dursun, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan yaz tatili etkinlikleri kapsamında sunmuş olduğumuz “Sporla hayata tutunmak” isimli faaliyet programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi, bakanlık proje ofisinin de onayı ile hayata geçirilmiştir. Bu anlamda hazırlamış olduğumuz etkinliklerde bakanlığımızın da önemle üzerinde durduğu biçimde, yabancı uyruklu velilerimiz ve öğrencilerimizin sosyal hayata ve eğitim öğretime uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaç edindik. Bu kapsamda yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerimizi yüzme etkinliğimizde bir araya getirdik. Yine aynı öğrencilerimizin yabancı uyruklu ve Türk ailelerini yapmış olduğumuz gezi ve piknik etkinliğinde de bir araya getirdik. Yapmış olduğumuz bu etkinliklerin, hem eğitim öğretimdeki hem de sosyal yaşamdaki yabancı uyruklu öğrenci ve velilerimizin entegrasyonuna katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu manada bize bu imkanı sunan bakanlık proje ofisi yetkililerine ayrıca yapmış olduğumuz etkinliklere katılım sağlayarak destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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