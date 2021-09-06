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Adıyamanlı gençler gökyüzünü inceledi

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri, 2021 Uluslararası Diyarbakır-Zerzevan Gökyüzü Gözlem etkinliğine katıldı.

ADIYAMAN 06.09.2021, 11:01
Adıyamanlı gençler gökyüzünü inceledi

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri, 2021 Uluslararası Diyarbakır-Zerzevan Gökyüzü Gözlem etkinliğine katıldı.

Adıyaman Gençlik Merkezi üyesi olan 10 genç ve 2 gençlik lideri ili temsilen 2-4 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak gökyüzünü inceledi.

3 Bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesinde yapılan etkinlikte Adıyamanlı gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Adıyamanlı gençler dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı buldu. Oldukça güzel vakit geçirdiğini söyleyen gençler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

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