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Adıyaman’da taşımalı eğitime ara verildi
Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.
ADIYAMAN 17.01.2022, 23:31
Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.
Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman’da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.