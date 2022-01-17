Adıyaman’da taşımalı eğitime ara verildi

Adıyaman Valiliği, Salı günü kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verdiğini duyurdu.

Meteoroloji tarafından kar yağışı uyarısı yapılan kentler arasında yer alan Adıyaman’da olumsuzluk yaşanmaması için Valilik, ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün (Salı) ara verildiği duyurdu.