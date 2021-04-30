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Adıyaman’da şiddetli yağmur

Adıyaman’da, Nisan ayının son gününde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

ADIYAMAN 30.04.2021, 14:24
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Adıyaman’da şiddetli yağmur

Adıyaman’da, Nisan ayının son gününde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Adıyaman’da, aniden bastıran yağmurdan dolayı yağışa yakalanan bazı vatandaşlar sağa sola koşuştururken bazı vatandaşlar ise yağışın tadını çıkartmaya çalıştı. Saatte 11 kilometre hızla esen rüzgarla beraber aniden gelen şiddetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine de neden oldu.
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